【大流行恐慌】郭台銘：美消費佔全球四成　今次挑戰大

全球「代工」一哥鴻海創辦人郭台銘周四(12日)表示，疫情持續擴散衝擊全球市場需求，尤其美國消費市場佔全球四成比重，若消費者不出門消費，對全球經濟將造成很大挑戰。不過，他亦認為，今次美股大跌並不全部因為疫情，油價暴跌、經濟循環，以及美國經濟能否持續保持強勁也是原因。

他指出，全球已是「地球村」，沒有一個國家可幸免於此波疫情，當然也包括整體經濟，相比供應鏈，需求鏈動能趨緩壓力較大，在疫情下，消費者不出門、旅行，乃至消費，恐對全球經濟造成劇烈影響。

他舉例，美國有3.5億人口，消費力佔全球比重四成，如果美國消費者不出門消費，對市場與全球經濟都將造成影響。從供應鏈角度來看，中國工廠復工狀況超乎預期的好，相比日本與南韓疫情持續擴散，供應問題較多，因此各廠也積極建立庫存，近期他就感受到DRAM價格持續上漲。

他又指出，美股大跌除了疫情外，主要有3個原因，包含：石油大戰，產油國各自有立場與盤算；經濟本來就有循環；美國經濟是否可以持續維持增長與消費力度。

另外，年屆89歲的「股神」巴菲特周三(11日)表示，受疫情和油價夾擊，令近期美股暴跌，這是他花了89年才經歷到的市場恐慌。

然而，他認為，截至目前，近期美國股災並沒有較2008年金融海嘯或1987年「黑色星期一」發生的事來得可怕。

他說：「如果你堅持足夠長的時間，你會看過市場上的一切變化...我到了89歲才有了這樣的經歷(疫情加上油價大戰)，但投資者如果必須每秒盯着市場，就會對新聞做出重大反應。」

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