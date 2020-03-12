成交活躍！荃灣中心本月錄15宗成交　30%屬收租客

美聯鍾家豪表示，荃灣中心本月已錄超過15宗買賣成交，屋苑12座連天台單位，實用面積324方呎，開價480萬港元，同一時間獲數組準買家洽購，最後以478萬元售出，呎價14,753元，新買家為上車客，見單位罕有及銀行估凸價，故即時決定入市。

鍾家豪指出，屋苑成交活躍，可買單位已買少見少，部分買家股市愈跌、買樓速度愈快，本月成交當中，有近30%為收租客，視買樓收租作為避險工具。

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