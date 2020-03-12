【大流行恐慌】新加坡擬動用國家儲備抗疫

外媒報道，新加坡總統哈莉瑪(Halimah Yacob)表示，新加坡正考慮動用其國家儲備，為第二個應對新冠病毒疫情的經濟方案提供資金，以減輕疫情對企業和工人的影響。此為新加坡自2009年以來首次動用國家儲備。

哈莉瑪表示，由於供應鏈中斷、需求下降和現金流緊縮，很多公司尤其是與旅遊業有關的公司正在「流血」。故此，必須盡最大努力支持當地人民和企業，包括在必要時考慮使用過去積累的儲備。

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