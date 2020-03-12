【大行報告】花旗指太古地產基礎盈利遜預期

該行又指，太地全年收益按年跌3%，主要因為物業銷售下跌，以及出租和酒店收益減少所致。

其中太地香港零售收入於去年按年下跌12%至24.37億元，扣除租金寬減優惠，該收入按年下跌2%。零售銷售於旗下商場全面下跌：太古廣場商場跌17%、太古城中心跌3%、東薈城名店倉跌5%，主因為去年中開始的社會事件所致。該行維持太古地產「買入」評級。

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