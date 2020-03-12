【大行報告】花旗指太古地產基礎盈利遜預期
2020年03月12日 14:40
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花旗發表報告，指出太古地產(01972)核心盈利按年升138%至241.3億港元，可是扣除出售太古城中心3和4期的收益後，基礎盈利僅按年增1%至76.33億元，而且低於該行預期的79.19億元。
該行又指，太地全年收益按年跌3%，主要因為物業銷售下跌，以及出租和酒店收益減少所致。
其中太地香港零售收入於去年按年下跌12%至24.37億元，扣除租金寬減優惠，該收入按年下跌2%。零售銷售於旗下商場全面下跌：太古廣場商場跌17%、太古城中心跌3%、東薈城名店倉跌5%，主因為去年中開始的社會事件所致。該行維持太古地產「買入」評級。
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