港股格局：散戶料未跌定　唔敢撈底

恒指周四早間再跌逾1,100點，散戶認為港股未跌定，未有入市打算。

專業投資者Pasu話：「噚晚我仲沽緊小型標準普爾500指數期貨同歐洲銀行股交易所買賣基金，不過好可惜周四早上已平晒倉，賺少咗好多。我覺得依家股市急跌，猶如把刀仲飛緊落嚟，千祈唔好咁心急撈底，寧願等跌定咗先再買，因屆時價錢仲係平。」

散戶鄧生表示：「恒指跌穿咗24,800點呢個關鍵支持，仲尋緊底，好難估跌到去邊，所以依家都唔敢買貨住。好彩我之前都走咗好多貨，會等歐美疫情穩定下來先再部署，依家內地情況較好，留意緊一啲內房、醫藥、電訊相關中資股，會等機會吸納。」

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