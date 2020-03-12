野村料人行短期內降準　釋放8000億人民幣

野村發表報告，預期人民銀行將會在短期內下調存款準備金率(降準)，其中大型銀行降準50個基點。總理李克強日前在國務院常務會議中提出，要捉緊推出普惠金融定向降準的措施，額外加大對股份制銀行的降準力度。

該行中國首席經濟學家陸挺預期，人行將於未來數天降準，可能會在周末之前。惟市場對降準舉動，已在預期之內。6家大型銀行的降準幅度為50基點，其他銀行則降100個基點，料釋出8,000億元人民幣流動性。未來數月，一年期存款利率及一年期中期借貸便利操作(MLF)，將分別下調25個基點，預料人行在未來數月會透過MLF及定向MLF，甚至減息降準等，來向市場注入流動性。

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