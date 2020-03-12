首置客600萬購美孚新邨兩房戶 低於市價
2020年03月12日 15:39
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荔枝角美孚新邨錄兩房低市價買賣個案。香港置業聶日明透露，該屋苑2期百老滙街37號高層D室，向西望內園景，兩房間隔，實用面積約481方呎，放盤數個月後獲區內客洽購，並以約600萬元成交，實用呎價約12,474元，屬低於市價。
據了解，新買家為首置客，心儀單位景觀及價錢合適，睇樓3次後拍板入市。資料顯示，原業主於2007年1月以約159.5萬元購入單位，是次轉售帳面賺約440.5萬元，物業升值約2.8倍。
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