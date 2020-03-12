【大流行恐慌】ING彭藹嬈：生產鏈恐恢復無期

新冠肺炎在全球肆虐，世界衞生組織(WHO)周三(11日)終宣布新冠肺炎為全球大流行(Pandemic)。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈指，疫情已發展成全球性問題，各地出現封城、封國現象，相信負面影響未完全浮現，且疫情嚴重性是隨着時間增加，各國經濟或疫情防控工作「一個接一個」地互相牽連。倘環球經濟要恢復，恐怕要待至全球的疫情完結，估計疫情可能持續至今年的7至8月。

彭指出，疫情固然對全球旅遊和零售行業造成即時性的衝擊，但應關注對生產線帶來的潛在影響。她指，現時沒有一個國家能夠獨力完成生產，全球的生產鏈遍布各地，歐洲的工廠主力生產資本貨物(Capital Goods)以協助生產其他商品，包括生產製造晶片的機器設備。因此，若歐洲的工廠停產，將對許多行業造成影響。

她表示，疫情對環球經濟的最壞情況尚未能判斷，惟若疫情長時間持續，企業現金流將會開始緊張，最壞情況是破產、倒閉，繼而令失業率攀升，「結果是形成一個漩渦」，失業人士的消費能力將會大減。該行暫時維持對全球經濟增長預測首季升2.4%，全年則料升2.6%。

她續稱，雖然內地的疫情有所緩和，但在生產全球化下，不代表中國的生產能夠恢復。而且中國持續錄得輸入性個案，預測中國首季經濟增長按年升4.4%，全年則升5.5%。

至於對旅遊零售業較為依賴的香港，自疫情爆發以來受打擊甚深。彭對最差的情況作出預測，即當疫情過去後，香港示威活動重來。她認為情況「可能性幾高」，相信香港的酒店、航空、零售旅遊業將會持續受挫。

該行上調了香港首季經濟增長預測，由跌8%，上調至跌4.5%，以反映早前政府宣布的一系列紓困措施，並料香港全年經濟增長預測為倒退2%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626