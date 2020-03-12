【市後重點睇】道期續瀉976點 油價呈弱
2020年03月12日 16:14
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美匯指數回落至96.2，離岸人民幣(CNH)低見6.9964，港匯企7.7718，美元兌日圓處103.72。歐元兌美元回升，報1.1308，英鎊企1.2815。金價1,640美元上落。油價仍跌半成，布油報33.87美元，紐油報31.33美元。道指期貨跌976點。
●市後關注點
-18:00 歐元區1月工業生產
-20:30 美國2月生產物價指數(PPI)
-20:30 美國首次申領失業救濟人數
-20:45 歐央行議息
●恒生指數挫至24,117點的近三年低位，全日收報24,309點，跌922點或3.66%。國企指數失守一萬點大關，收報9,725點，跌344點或3.42%，主板成交1,522億港元。https://bit.ly/38NokfL
●滬深三大指數跌1至2%，外資淨賣出83億。https://bit.ly/2vZ7wFs
●澳洲股市重挫7%，個別東南亞國家股市暴跌。
●歐股早段下挫，英、法、德股市跌幅超過半成。
●【深度解構】
-油價暴跌誰是贏家？可能係呢個國家...
-美國步向負利率，對你人生有咩影響？https://bit.ly/38JIojk
●羅兵咸永道：港交所應推出「雙幣制」股票，現時是適合時機全面檢視稅制。
●意大利疫情大爆發，普拉達股價1個月累瀉30%。
●恒生銀行9間分行下周一恢復營業。
●野村料人行短期內降準，釋放8000億人民幣。
●中汽協：2月汽車銷量按年跌近八成。
●比特幣跌穿7500美元，創1月6日以來新低。
●【大流行恐慌】
-中國民航局：2月民航業蝕245億人幣創紀錄。
-美債息作為風險指標失靈，終極「黑天鵝」？
-高盛睇標指冧多一成，牛市將成歷史。
-台灣央行料今年GDP難保2%。
-股市劇變，又關丁蟹事？
-Apple意大利零售店全數關閉。
-瑞銀料全球經濟增長或低至0.8%，28國有18個衰退。
-傳歐洲銀行要求監管機構提供疫情救濟措施。
-特朗普：額外提供2000億美元流動性。
-郭台銘：美消費佔全球四成，今次挑戰大。
-友邦指數碼形式銷售難完全抵銷疫情影響。
-ING彭藹嬈：生產鏈恐恢復無期。
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