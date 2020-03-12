滙豐欣格雷執掌亞太區財富管理及個人銀行業務

滙豐銀行宣布，委任欣格雷(Greg Hingston)為亞太區財富管理及個人銀行業務主管，由2020年4月1日起生效，他將繼續出任滙豐香港區財富及個人銀行業務主管，直至宣布其繼任人。

欣格雷加入滙豐集團近14年，自2016年起出任香港區財富管理及個人銀行業務主管。他表示，很榮幸可以帶領亞洲團隊，訂立新目標並為亞洲銀行業的未來發展制定新方向。

值得留意，滙豐財富管理及個人銀行業務合共管理1.4萬億美元資產，當中接近一半來自亞洲，甚具增長潛力。

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