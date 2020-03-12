【大流行恐慌】歐股勁插半成　漢莎漢空跌8%

新冠肺炎疫情在歐洲近乎失控，全球股市繼續插水，英國富時100指數報5,581點，跌295點或5.03%；德國DAX指數報9,874點，跌564點或5.41%；法國CAC指數報4,366點，跌243點或5.28%。意大利股指跌5.26%至16,986點。

世界衞生組織宣布新冠肺炎演變成「全球大流行」，美國總統特朗普宣布限制歐洲旅客入境30天。截至周三晚上，意大利錄得12,462例確診病例，死亡827例，按日大升30%。由於出行受限，漢莎漢空股價跌8%。

需注意歐洲央行將於周四晚些舉行會會議，市場預期該行的最新貨幣政策有助紓緩市場憂慮。

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