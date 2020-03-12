【深度解構】今次危機差得過2008年金融海嘯嗎？

隨着「全球火車頭」美股步入熊市，環球經濟衰退幾近定局，目前的問題是：今次危機會差得過2008年金融海嘯嗎？綜合市場分析，若以流動性來看，是不大於2008年，但今次全球信心似乎更脆弱，才是問題癥結所在。

【起因】

2008年金融海嘯主要由金融市場「內部因素」所致，尤其是美國的次按問題及民眾長期加槓桿引爆潛在風險。今年則主要因疫情及石油大戰兩隻「黑天鵝」所致，為金融市場「外部因素」。

【目前處境】

2008年金融海嘯令整個金融體系流動性迅速收緊，引發「乾塘」的連鎖反應。目前則主要看3大因素：一是短期是否會引起金融市場流動性問題；二是美國整體槓桿率問題；三是疫情對經濟拖累。若是流動性問題，因全球有了2008年的經驗，已立即爭相救市，美國整體債務槓桿亦由個人轉至政府，故現時最大關注點是全球疫情何時受控。

【今次經濟連鎖蕭條路徑】

以目前形勢來看，全球「攬炒」可分為兩條路徑：

一是由「疫情引發社會動亂→經濟停滯→金融危機」；二是由「產業鏈斷裂→債務違約→金融危機」。

由此可見，主要也是視乎疫情發展，企業望天打卦。根據俗稱「央行之母」的國際清算行(BIS)數據顯示，在折算匯率因素後，全球非金融企業槓桿率相比2008年初的72%，已提高至2019年的92%。因此，若部分企業相繼違約，則有可能進一步演化成為債務危機，導致全球金融大冧。

【倘爆煲會如何？】

倘上述兩條藥引任何一條被引爆，全球救市難度遠高過2008年。以美國聯儲局為例，2007年底聯邦基金目標利率是4至4.25厘區間，目前僅1至1.25厘區間。其他主要央行是近零、甚至已負利率。還未計「石油大戰」等地緣政治因素及2019年全球經濟已放緩等，尤其環球是沒有像2008年般，仍有中國這些大型經濟體開發潛力。

【未來還有甚麼「黑天鵝」？】

更重要的是，「黑天鵝」可能不止兩隻！接下來仍有11月舉行的美國總統大選；大國博弈恐觸發債務危機；供需齊降引發通縮預期升溫；歐洲難民問題；英國硬脫歐。

可想而知，今次危機與2008年金融海嘯最不同的是，市場缺錢不是最大因素，反而是天災人禍共冶一爐！是信心危機多於實際威脅。

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