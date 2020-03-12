樓價閃跌！太古城兩房賣千萬元　月內高位冧148萬

美聯吳肇基表示，太古城鰂魚涌寧安閣低層A室，實用面積580方呎，兩房間隔，剛以1,000萬港元售出，呎價17,241元。

資料顯示，同屬屋苑安盛台的順安閣中層G室，也是實用面積580方呎兩房戶，於本月初以1,148萬元售出。今次最近成交層數雖然較低，但做價大幅低148萬元，差幅約12.9%。

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