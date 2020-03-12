新盤動向：Wetland Seasons Park第2期最快月內開售

他強調，是次會做足防疫措施，參觀人士必須戴口罩及量體溫，亦會限制人流，做生意是次要，客戶及同事安全為首要考慮。

他認為，疫情料只屬短暫，市場過去兩個月累積不少購買力，樓市餘下三季表現料會較佳。而物業相對穩健，加上美國減息，低息有利供樓人士，吸引更多租樓人士置業。

新地代理總經理胡致遠稱，項目今期提供699伙，以梯級式發展，80%單位屬標準戶，分開9種戶型間隔，最細一房面積約290方呎起，兩房由約380方呎起，三房戶則約520至820方呎。

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