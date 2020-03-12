券商估國泰今年或蝕逾百億　股價挫逾4%宜「減持」

國泰股份周四(12日)顯著下跌，失守10元關口，最多曾挫5.3%，低見9.64元，全日收跌4.03%至9.77元。

大摩指出，新冠肺炎疫情阻礙國泰復甦步伐，假設疫情在第3季緩和，在計入燃油對沖損失的估算後，該行料國泰今年虧損或達107億元。

該行亦引述國泰的管理層稱，公司的中國內地航線有90%運力暫停，並且由於網絡關係，未來影響或會擴大。國泰已在油價每桶65美元對沖了四成的預計耗油量，假如油價持續疲弱，對沖損失將帶來潛在下行壓力。

中信里昂在研究報告內指出，國泰客運收益疲弱，貨運業務壓力持續，而且燃油對沖亦很可能出現虧損。故該行估算公司今年淨虧損將達48億元。

而且在目前國際間的旅遊管制之下，該行預計國泰的客運量和回報將要推遲到第4季才會回復。此外，公司削減運力後，有效燃油對沖覆蓋率將會提升，對盈利構成壓力。不過由於貨運的供應下跌速度大於需求，或致貨運收益上升，紓緩客運疲弱的影響。該行將國泰目標價由12.6元削至12.3元，投資評級維持「買入」。

富瑞的研究報告則指出，國泰的客運需求持續疲弱，而且新冠肺炎確診個案在歐美增加，將令長途客運大受壓力。公司已將2、3、4月的運力分別削減30%、65%和65%。該行料公司今年上半年客運收益和運載量分別按年下跌5%和40%。

該行表示，國泰管理層對貨運業務前景審慎樂觀，雖然中美貿易摩擦緩和，可是管理層相信航空貨運收益於最近回復的勢頭難以持續。

此外，該行亦引述管理層指，在目前的燃油對沖合約之下，布蘭特期油每下跌5美元，將招致700萬美元的損失。該行削國泰目標價近1%至12元，投資評級維持「買入」。

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