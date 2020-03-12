新股專輯：馬來西亞MBV INTL成功闖關
2020年03月12日 16:45
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馬來西亞印花服裝製造商MBV International通過上市聆訊，南華金融為獨家保薦人。
截至2019年9月底止九個月，公司溢利1,329.4萬馬元(下同)，按年倒退17.24%；收入按年增長6.66%至1.28億元，其中印花T恤為最主要收入來源，佔比達64%，平均每件售價為9.7元；整體毛利率為30.2%，按年減少1個百分點。
該公司是次集資所得預期將用於增加其倉儲容量；加強銷售及營銷能力；建立2個分銷中；升級及投資信息系統；開發網上銷售平台；收購；一般營運資金。
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