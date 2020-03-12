【fb直播】港股跌至3年低 熊市快重臨？
2020年03月12日 16:48
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世界衞生組織(WHO)宣布新冠肺炎疫情已經出現全球大流行，隔晚美股急插逾1,400點！港股周四(12日)亦難獨善其身，下試二萬四關，創3年新低！個市咁弱，股民有理無理走貨先？熊市有咩投資法則？
近排無板塊傷得過石油股！沙特阿拉伯講明要增產，國際油價回落逾4%，股民追入「三桶油」博反彈諗唔諗得過？
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