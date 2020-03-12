炒輪攻略：全日輪證成交126億元
2020年03月12日 16:59
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全日窩輪成交約63.8億港元，佔大市成交4.2%。認購輪全日成交約52.4億元，認沽輪成交約11.4億元。認購輪與認沽輪成交比例82:18。
牛熊證全日成交62.62億元，佔大市成交4.11%。牛證全日成交33.78億元，熊證成交28.84億元。牛證與熊證成交比例54:46。
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