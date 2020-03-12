峻弦三房單位減價近百萬 以1038萬元易手

世紀21富山劉倩彤表示，牛池灣峻弦5座高層E室，實用面積722方呎，三房套房間隔，原叫價1,135萬港元，累減97萬元或8.5%，以1,038萬元沽出，呎價14,377元。

資料顯示，同座另一個中層同室單位，戶型坐向相同，去年11月成交價1,120萬元，反映新成交跌價82萬元。

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