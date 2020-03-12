新股專輯：興業物聯暗盤曾炒高兩成 煜盛文化「潛水」

截至下午5時，於輝立交易場，興業物聯暗盤開市報1.7元，較招股價1.56元僅高8.97%，高見1.75元，現時報1.62元，僅升3.84%。耀才證券暗盤交易場顯示，該股最高見1.88元，升20.51%，現報1.6元。

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