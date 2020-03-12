新股專輯：興業物聯暗盤曾炒高兩成 煜盛文化「潛水」
2020年03月12日 17:01
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周五(13日)將有兩隻新股掛牌，兩股暗盤已開盤約1小時，惟以超購1,943.62倍膺今年新股「超購王」的興業物聯(09916)，表現未有市場期待般驚喜。
截至下午5時，於輝立交易場，興業物聯暗盤開市報1.7元，較招股價1.56元僅高8.97%，高見1.75元，現時報1.62元，僅升3.84%。耀才證券暗盤交易場顯示，該股最高見1.88元，升20.51%，現報1.6元。
至於另一隻新股煜盛文化(01859)暗盤表現較失色，於輝立交易場甫開市即「潛水」，報2.02元，較招股價2.26元低10.61%，現已回升至2.19元，仍挫3.09%。
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