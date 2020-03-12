鬆綁救亡！陝西省寶雞市降首套住房首期比例

中國陝西省寶雞市周四(12日)推出15項新政穩樓市。其中，措施要求各銀行要積極爭取降低首套住房貸款首期比例政策，公積金貸款最高額度由40萬提高至50萬元人民幣，為首個鼓勵商業銀行降首期比例的城市。

該市推出的措施也涉及土地出讓金保證金繳納比例、土地出讓金分期支付、信貸支持、調整公積金貸款額度、調整競買保證金比例至20%、縮短辦理預售證審批時限等。

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