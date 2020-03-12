【大流行恐慌】人民幣跌穿7算 每百港元兌89.9人仔

人民幣兌每美元走弱，離岸價(CNH)跌破7算關口，為2月28日以來首次，低見7.0046。每百港元約兌89.9元人民幣。

截至下午4時30分，中國外匯交易中心數據顯示，在岸人民幣(CNY)兌每美元亞洲時段收盤價報6.9840，較上日官方收盤價6.9469，跌0.53%。

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