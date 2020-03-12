【全球冧市】石油大戰未緩和！美股期貨跌停　港夜期見23786

全球憂慮新冠肺炎疫情在歐美擴散之際，俄羅斯最新表示，目前沒有計劃就油價與沙特及石油輸出國組織(OPEC)進行聯繫，也沒有與美國總統特朗普聯絡。這意味着「石油大戰」依然劍拔弩張。

美股期貨瀉逾5%，觸發「停市機制」。目前道指期貨冧1,236點，港股夜期低見23,786點，大跌289點，低水523點。

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