【全球冧市】石油大戰未緩和！美股期貨跌停 港夜期見23786
2020年03月12日 17:41
東網電視更多新聞短片
全球憂慮新冠肺炎疫情在歐美擴散之際，俄羅斯最新表示，目前沒有計劃就油價與沙特及石油輸出國組織(OPEC)進行聯繫，也沒有與美國總統特朗普聯絡。這意味着「石油大戰」依然劍拔弩張。
美股期貨瀉逾5%，觸發「停市機制」。目前道指期貨冧1,236點，港股夜期低見23,786點，大跌289點，低水523點。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！