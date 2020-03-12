惠譽將渣打及旗下子企多項評級列觀察名單

惠譽評級已將渣打集團及旗下子公司的多項評級列入評級觀察名單。

2月28日，惠譽發布了修訂後的《銀行評級標準》，修訂版納入了惠譽針對銀行控股公司(BHCs)下屬營運子公司(OpCos)評級方法的變更，及惠譽對高級和次級債務的評級，在發行人違約評級或生存力評級錨定基礎上，下調方式的變化。

《銀行評級標準》修訂版更準確地反映了在銀行處置方面的持續演變，主要包括銀行處置草案、建立保護高級債權人的紓困債務緩衝，以及新標準對高級和次級不同類別債務的違約風險，及銀行控股公司下的銀行及非銀機構營運公司回收預期的影響。

惠譽還縮小了其他一級(AT1)債務不償付風險方面的基準子級調整方式，並收窄了二級與其他一級債務(基於惠譽對其不償付風險的基準子級調整方式的重新評估)之間的相對評級差距。

惠譽將在6個月內，對列入觀察名單的評級盡快做出評估並更新狀態。

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