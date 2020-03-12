新盤動向：OCEAN MARINI明午截票　料累錄四千登記

新盤收票情況理想。會德豐地產常務董事黃光耀表示，股市下跌對樓市影響不大，旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，認購反應保持理想，料明日(3月13日)下午截票後，累積登記可達4,000個，較本周六(14日)開售208伙超額認購逾18倍。

美聯特意夥拍經絡按揭轉介為該盤準買家提供「低息/高成數按揭雙優惠」以及「獨家API按揭申請平台」，為準買家提供更多元化按揭選擇，以助購得心頭好之餘，又可隨時隨地申請按揭貸款。美聯住宅部行政總裁布少明預計，項目入伙後呎租可達逾40元水平，租金回報率逾3厘。

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