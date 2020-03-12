【全球冧市】美債流動性枯竭　威脅390萬億資產定價

受累於新冠肺炎及石油打戰，全球金融市場繼續上演「過山車」行情，美國國債孳息率更一度全線低於1厘。這個被視為「無風險」資產的流動性不斷受侵蝕，正威脅着規模達50萬億美元(約390萬億港元)的美元計價固定收益證券市場。

外國媒體報道，近期波動性大增，交易平台上的交易指令變得稀薄，這使得使用美國國債衡量投資者焦慮程度變得更困難。美債孳息率高低被用作衡量抵押貸款、市政債券，以及新興市場債務。

摩根大通的美國利率衍生品策略負責人Joshua Younger表示，美國國債一向被視為「無風險」，錨定全球超過50萬億美元以美元計價的固定收益證券，當美債波動和缺乏清晰度，人們要搞清所有其他資產價值的難度就會大大增加。

據資料顯示，目前約有66%的30年期債券交易買賣價差大於平均水平，這反映了在當前流動性短缺下，美債交易成本正在飆升。

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