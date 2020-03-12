新冠肺炎：內地中小企延遲復工　2月票據融資大減

外國傳媒報道，疫情肆虐拖累中國企業延遲復工，主要為中小企業輸送資金的票據融資2月大幅減少，成為當月社會融資總量明顯低於預期的主因。

中國人民銀行(即中國央行)最新數據顯示，2月社融規模增量8,554億元人民幣(下同)，遠不及估計的1.59萬億元。其中，未貼現的銀行承兌匯票減少3,961億元，這下降規模創去年7月以來新低，當時減少4,562億元。

粵開證券首席經濟學家李奇霖提到，「表外」融資(即不經過官方渠道)受疫情復工偏慢、業務開展受限等原因，較去年同期有不同程度惡化，尤其是未貼現銀行承兌匯票，由於企業交易結算活動基本暫停，開票需求不足，出現了負增長，對社會融資構成了較大的拖累。

光大銀行首席銀行業分析師王一峰也表示，目前票據融資約七成提供給中小企業；春節前小微企業在供應鏈體系中，應收應付安排通過票據流轉，但節後小微企業自身資金面偏緊，經營活動趨緩，故增加貼現。

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