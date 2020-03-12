危險信號浮現！油價、美元、美債息罕見同步

原油、美元、美債孳息率之間存在密不可分的關係，走勢相互影響。不過，受新冠病毒疫情打擊導致經濟增長堪憂下，三者罕見同步走勢、並呈現相關性，乃屬危險信號。

原本，油價和美元應存在負關連，即呈反向變化，但現時卻一併下跌，更顯示出有紀錄以來最強的正關連。而石油與美債孳息率相關系數已觸及1988年以來最高。一向以來，強美元會壓低美債孳息率、弱美元會助推美債孳息率，惟目前美元和美債孳息率關聯系數創有史以來最高水平。

對於發展中經濟體股市而言，上述3者正關連並非好事，投資者可能需要等到資金撤出美債，才可見到曙光。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626