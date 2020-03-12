【石油大戰】俄國沙特拒和談 下周會議或取消

石油大戰繼續升級！俄羅斯周四(12日)較早前表示，目前沒有計劃就油價與沙特阿拉伯及石油輸出國組織(OPEC)進行聯繫，也沒有與美國總統特朗普聯絡。這意味着「石油大戰」依然劍拔弩張。

之後沙特還擊，明言不會參加OPEC+(即油組成員國加上俄羅斯)技術會議。該會議原定在3月18日召開，消息人士指有機會取消。

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