新冠肺炎：旅客驟減 日本松葉蟹身價暴挫至...
2020年03月12日 18:39
東網電視更多新聞短片
日本媒體報道，由於新冠肺炎疫情影響，遊日旅客和企業聚餐人次急降，日本西部鳥取松葉蟹拍賣會成交價也暴跌。
數據顯示，今年2月松葉蟹每公斤價格為3,602日圓(約266港元)，身價較平常暴挫20%，為2014年2月以來最低。
松葉蟹是日本常用的火鍋食材，由於許多外國和關西地區遊客因疫情取消了住宿和餐廳預約，使松葉蟹身價大跌，估計在本月會持續下滑。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！