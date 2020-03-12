新冠肺炎：旅客驟減　日本松葉蟹身價暴挫至...

日本媒體報道，由於新冠肺炎疫情影響，遊日旅客和企業聚餐人次急降，日本西部鳥取松葉蟹拍賣會成交價也暴跌。

數據顯示，今年2月松葉蟹每公斤價格為3,602日圓(約266港元)，身價較平常暴挫20%，為2014年2月以來最低。

松葉蟹是日本常用的火鍋食材，由於許多外國和關西地區遊客因疫情取消了住宿和餐廳預約，使松葉蟹身價大跌，估計在本月會持續下滑。

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