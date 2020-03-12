新冠肺炎：疫情打擊兼巴西越南豐收　咖啡冧價

日本媒體報道，全球咖啡豆市場正受疫情打擊，令需求下降，以及巴西、越南等地因豐收帶來的供應過剩威脅。

紐約商品期貨交易所的阿拉比卡咖啡豆期貨交易價，截至2月底約為每磅120美仙，和去年12月初的每磅135美仙相比，跌超過10%。

需求方面，由於疫情衝擊，不少咖啡店要關門，影響整體消費。供應方面，預計世界最大咖啡豆生產國巴西將在今年到2021年9月，迎來咖啡豆豐收期，將生產約6,700萬至6,900萬袋，每袋60公斤的咖啡豆，突破截至2019年9月的一年創下6,480萬袋的紀錄，恐造成市場供應過剩。此外，世界第2大咖啡豆生產國越南，今年也有望迎來咖啡豆豐收期。

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