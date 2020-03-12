新股專輯：超購王燁星暗盤平收 大戶蝕孖展息
2020年03月12日 19:03
東網電視更多新聞短片
全城逾11.85萬人熱購的物業管理新股燁星集團(01941)周五(13日)首掛，以公開發售超購1,943.62倍，登頂成為今年最新「超購王」，但周四(12日)暗盤先升後回。據耀才證券暗盤交易中心，開市升20.51%，報1.88港元，為暗盤中高位，其後股價不斷回軟，曾一度「潛水」，低見1.53元，較招股價1.56元跌1.92%，最終收報1.56元，沒有升跌，散戶每手帳面無賺蝕，但借孖展認購「頂頭槌飛」的大戶則要蝕息。
是次燁星認購「爭崩頭」，一手中籤率低至3%，並吸引1,723名大戶以「頂頭槌飛」認購認購500萬股，其中1,298人可分獲5手，其餘僅獲分配4手，分派率0.19%。以孖展息率2.48厘計算，「頂頭槌飛」大戶6日總計須付息約2,927.75元。若頂頭槌戶要打和離場，首日升幅需達93.85%才足夠。
同為周五上市的煜盛文化(01859)以接近下限定價每股2.26元，暗盤表現亦失色，甫開市已跌11.5%，之後逐步收復失地，以暗盤價高位2.2元收市，跌2.65%，一手1,000股帳蝕60元。該公司公開發售認購不足額，人人有份。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！