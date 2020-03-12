新股專輯：超購王燁星暗盤平收　大戶蝕孖展息

是次燁星認購「爭崩頭」，一手中籤率低至3%，並吸引1,723名大戶以「頂頭槌飛」認購認購500萬股，其中1,298人可分獲5手，其餘僅獲分配4手，分派率0.19%。以孖展息率2.48厘計算，「頂頭槌飛」大戶6日總計須付息約2,927.75元。若頂頭槌戶要打和離場，首日升幅需達93.85%才足夠。

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