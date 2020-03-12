香港建設發盈警
2020年03月12日 19:11
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香港建設(00190)發盈警，預期截至2019年12月31日止全年度純利將按年減少超過60%，主因是2018年期間錄得非經常性重估收益約7億港元，主要與投資物業上海星薈中心的落成有關，該等收益並未在2019年度期間重複。
此外，由於經濟放緩對房地產市場造成不利影響，以及集團的待售住宅單位庫存量較小，住宅銷售額與2018年同期相比有所下跌。
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