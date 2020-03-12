新盤動向：愛海頌頂層連天台 呎售2.25萬創新高
2020年03月12日 19:18
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股市雖然下挫，新盤市場仍續錄高價承接。長實集團(01113)助理首席經理(營業)何家欣表示，長沙灣愛海頌剛售出第1座31樓D室三房戶，實用面積695方呎，天台面積561方呎，成交價1,567.8萬港元，呎價22,558元，創出項目新高紀錄。據悉，買家為外區用家。
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