【全球救市】傳日本央行下周或擴大刺激措施

外國傳媒引述消息人士透露，為遏制新冠病毒疫情的衝擊，並安撫動盪的市場，日本央行可能會在下周的會議上擴大刺激措施。

消息指，日本央行可能會在購買ETF等資產方面表現出更加激進的立場。央行是否會提高6萬億日圓的ETF購買目標仍然不清楚，可能取決於會面時市場的嚴峻程度。為了支持受到疫情衝擊的企業，日本央行可能會採取一系列舉措，包括出台一項貸款方案。部分消息人士稱，央行還可能調整商業票據和公司債的購買操作，以輔助企業。

他們透露，日本央行官員知悉其他部分中央銀行採取了大於預期的舉措，如果自身措施被外界視作力度有限，可能會令人感到失望。

不過，消息稱，央行內部對承諾提高ETF購買目標也存在謹慎態度，擔心未來可能難以下調，尤其是對其短期內上調ETF購買規模的靈活度存在相關規定。

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