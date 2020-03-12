經調整後淨溢利的預期減少乃主要由於(i)2019年增加員工人數以支持集團的業務擴展而導致員工成本增加；(ii)學生宿舍修建完成及添置物業、廠房及設備而導致集團物業、廠房及設備的折舊增加；(iii)上市後產生的專業費用增加；(iv)收購位於四川省宜賓市南溪區的新校區的土地使用權而導致集團預付土地租賃款項的攤銷增加；(v)為籌備南溪新校區的初期營運而產生的營運成本增加，而導致集團截至2019年12月31日止年度的銷售成本及行政開支分別較2018同期有所增加。

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