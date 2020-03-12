樓價UPDATES：市區大型屋苑相繼錄減租個案

近期樓市不穩，租務市場表現也受影響，鰂魚涌康怡花園及太古城等多個市區大型屋苑，相繼錄得減租個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康蕙花園1座低層A室，實用面積604方呎，三房套房間隔，叫價約1,050萬元，議價約20萬元後，獲用家以約1,030萬元承接，實用呎價17,053元。

●鰂魚涌太古城智星閣中層E室，實用面積502方呎，兩房間隔，每月叫租2.38萬元，減至2.25萬元租出，減幅5.5%，實用呎租44.8元。

●鰂魚涌康怡花園F座低層7室，實用面積529方呎，兩房間隔，減租3,000元或約15%，以1.7萬元租出，實用呎租約32.1元。

●鰂魚涌柏蕙苑本月錄3宗成交，做價均為1,000萬元或以內，其中瑞柏閣低層E室，實用面積590方呎，兩房間隔，二月放盤叫價1,040萬元，以980萬元易手，實用呎價16,610元。

●北角尚譽高層C室，實用面積170方呎，開放式間隔，以470萬元易手，實用呎價27,647元。

●西灣河嘉亨灣1座中層F室，實用面積499方呎，兩房間隔，叫價約1,150萬元，減價約135萬元，成交價約1,015萬元，實用呎價20,341元。

●北角高發大廈低層C室，實用面積510方呎，兩房間隔，獲區外上車客以740萬元承接，實用呎價14,510元，原業主於2017年1月購入上址，當時作價520萬元，持貨滿3年樓市辣招鬆綁沽售，帳面獲利220萬元。

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九龍區

●將軍澳茵怡花園4座中層H室，實用面積360方呎，兩房間隔，以519萬元成交，實用呎價14,417元。原業主於2016年11月以403萬元入市，持貨逾3年帳面獲利116萬元離場。

●大角咀亮賢居中層C室，實用面積555方呎，兩房間隔，最初開價950萬元，議價後以855萬元易手，實用呎價15,405元。

●將軍澳領都1座左翼高層C室，實用面積723方呎，三房套房間隔，減價45萬元，成交價935萬元，實用呎價12,932元。

●牛頭角淘大花園K座高層1室，實用面積391方呎，兩房間隔，去年12月放售叫價688萬元，減至635萬元成交，減價53萬元或約7.7%，實用呎價16,240元。

●長沙灣碧海藍天2座高層D室，實用面積510方呎，兩房間隔，原放盤叫價約860萬元，減價20萬元，以840萬元成交，減幅約2.3%，實用呎價16,471元。

●奧運站維港灣10座高層E室，實用面積466方呎，兩房間隔，減租2,500元，以1.85萬元租出，實用呎租39.7元。

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新界區

●馬鞍山新港城G座中層4室，實用面積618方呎，三房間隔，開價約970萬元，減至940萬元易手，實用呎價15,210元。

●沙田第一城30座中層B室，實用面積451方呎，三房間隔，以728萬元易手，實用呎價16,142元。

●粉嶺囍逸1座中層E室，實用面積293方呎，一房間隔，以445萬元獲承接，實用呎價15,188元。

●大圍盛薈2座低層SB室，實用面積958方呎，四房套房間隔，成交價1,400萬元，實用呎價14,614元。

●青衣曉峰園2座低層A室，實用面積773方呎，三房間隔，叫價950萬元，減價15萬元，成交價935萬元，實用呎價12,096元。原業主於2003年7月以198萬元購入單位，17年間升值3.7倍。

●屯門市廣場2座中層H室，實用面積318方呎，兩房間隔，開價508萬元，減價38萬元，以470萬元成交，實用呎價14,780元。

●屯門大興花園2期7座低層C室，實用面積447方呎，兩房間隔，原開價480萬元，減價27萬元或約5.6%，以453萬元沽出，實用呎價10,134元。

●元朗YOHO Town本月已錄11宗成交，屋苑1座低層A室，實用面積516方呎，三房間隔，叫價750萬元，減至725萬元成交，實用呎價14,050元。

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