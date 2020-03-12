新盤UPDATES：大型項目將登場　帶旺交投

大型新盤加速部署登場，刺激整體一手氣氛升溫，各區銷售中物業亦受惠交投轉旺，個別更錄得破頂價交易。

●Wetland Seasons Park第2期最快月內開售

他強調，是次會做足防疫措施，參觀人士必須戴口罩及量體溫，亦會限制人流，做生意是次要，客戶及同事安全為首要考慮。

他認為，疫情料只屬短暫，市場過去兩個月累積不少購買力，樓市餘下三季表現料會較佳，全年樓價可望錄得溫和升幅。而股市下挫對樓市影響不大，物業市道相對穩健，加上美國減息，低息有利供樓人士，吸引更多租樓人士置業。

新地代理總經理胡致遠稱，項目今期提供699伙，以梯級式發展，80%單位屬標準戶，分開9種戶型間隔，最細一房面積約290方呎起，兩房由約380方呎起，三房戶則約520至820方呎。

●OCEAN MARINI截票料可錄約四千登記

新盤收票情況理想。會德豐地產常務董事黃光耀表示，股市下跌對樓市影響不大，旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，認購反應保持理想，料周五(3月13日)下午截票後，累積登記可達4,000個，較本周六開售208伙超額認購逾18倍。

美聯特意夥拍經絡按揭轉介為該盤準買家提供「低息/高成數按揭雙優惠」以及「獨家API按揭申請平台」，為準買家提供更多元化按揭選擇，以助購得心頭好之餘，又可隨時隨地申請按揭貸款。美聯住宅部行政總裁布少明預計，項目入伙後呎租可達逾40元水平，租金回報率逾3厘。

●愛海頌頂層連天台戶呎售逾2.25萬創新高

●尚‧珒溋連沽兩伙 套現逾3190萬元

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626