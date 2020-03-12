【大失所望】歐央行維持利率不變　惟擴大QE

面對新冠肺炎帶來的經濟衝擊，歐洲央行議息後意外未有減息，存款利率維持負0.5厘，至於基準利率維持零，邊際貸款利率維持0.25厘。

不過，該行擴大量化寬鬆(QE)，於2020年底前加碼購買1,200億歐元資產，及推出新一輪長期再融資操作(LTRO)，為銀行提供低息貸款。與此同時，該行允許降低銀行資本充足比率。

惟市場不收貨，港股夜期在歐央行決定不減息後，低見23,230點，大跌845點，低水達1,079點。

歐央行行長拉加德稍後會舉行記者會，勢呼籲各國政府採取措施應對經濟衝擊。歐洲疫情最嚴重的意大利已「封國」，並稱準備好以最多250億歐元刺激經濟；德國亦稱政府會採取必要行動降低疫症的衝擊。

事實上，拉加德早前已暗示會出招，她周二向歐盟領袖表示，歐央行正審視所有工具，以向市場提供超低成本融資，以及確保流動性和信貸不會乾涸。滙豐銀行曾警告，歐元區看似無可避免陷入衰退，預料首季經濟產出將降0.4%，之後一季再降1%。

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