彈弓手再現！陝西寶雞市撤回樓市鬆綁政策

中國陝西省寶雞市周四(12日)推出15項新政穩樓市，惟當日晚上發現已從政府官網「下架」。

該市早些時候推出的政策包括，要求各銀行要積極爭取降低首套住房貸款首期比例政策，公積金貸款最高額度由40萬提高至50萬元人民幣，為首個鼓勵商業銀行降首期比例的城市。其他措施也涉及調整公積金貸款額度、調整競買保證金比例至20%、縮短辦理預售證審批時限等。

事實上，內地政策「一日遊」的情況並非首次發生。早前同樣下調首套房公積金貸款最低首期比例的駐馬店市，被河南省有關部門約談，駐馬店官網最終撤下有關政策文件。本月初曾推出鬆綁限購措施的廣州市，有關措施上周已被刪除。

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