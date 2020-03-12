新股專輯：九尊互娛下調發售價

該公司招股價介乎1.5至1.8元，換言之，是次定價較招股價下限調低10%，其集資淨額亦縮減至約1億元，所得用途維持不變。

事實上，該公司非執行董事兼公司秘書徐穎德早於招股記者會上表示，事先在招股書列明靈活定價機制，因為現時香港市況存不確定性，盼可按照市場實際情況，在最終定價上可以達至投資者和企業的雙贏局面。

該公司於3月9日截止認購，綜合8間券商數據，錄1.72億元孖展額，超購6.6倍，將於下周二(17日)掛牌。

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