新股專輯：九尊互娛下調發售價
2020年03月12日 21:00
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近期新股即使認購反應熱烈，但上市或暗盤表現令投資者失望。手機遊戲開發商九尊數字互娛(01961)公布，將下調招股價，並定於每股1.35港元，這是基於股市波動，及近期中國的不利公共衛生發展。
該公司招股價介乎1.5至1.8元，換言之，是次定價較招股價下限調低10%，其集資淨額亦縮減至約1億元，所得用途維持不變。
事實上，該公司非執行董事兼公司秘書徐穎德早於招股記者會上表示，事先在招股書列明靈活定價機制，因為現時香港市況存不確定性，盼可按照市場實際情況，在最終定價上可以達至投資者和企業的雙贏局面。
香港交易所(00388)自2018年2月起，容許上市申請人於首次公開招股時可採用靈活定價機制，讓上市申請人可在毋須觸發撤回機制的情況下，將首次公開招股的最終發售價下調，其下調幅度不得超過指示性發售價或指示性發售價範圍下限的10%。其目的是避免撤回機制所造成的成本及延誤，便利新股上市。
值得留意的是，該公司上市前引入「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)有份投資的AE Majoris Tech Investment作投資者，持上市前4%股權。另據早前消息，其獲手機遊戲商中手遊(00302)及京基金融認購。
該公司於3月9日截止認購，綜合8間券商數據，錄1.72億元孖展額，超購6.6倍，將於下周二(17日)掛牌。
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