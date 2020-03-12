【恐慌升級】歐央行議息無驚喜　港股夜期低水逾千點

面對新冠肺炎帶來的經濟衝擊，歐洲央行議息後意外未有減息，存款利率維持負0.5厘，至於基準利率維持零，邊際貸款利率維持0.25厘。

不過，該行擴大量化寬鬆(QE)，於2020年底前加碼購買1,200億歐元資產，及推出新一輪長期再融資操作(LTRO)，為銀行提供低息貸款。與此同時，該行行允許降低銀行資本充足比率。

惟市場不收貨，港股夜期在歐央行決定不減息後，低見23,230點，大跌845點，低水達1,079點。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626