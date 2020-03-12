【大流行恐慌】印度股匯雙殺！盧比近新低　股市瀉7%陷熊

外國傳媒報道，疫情持續威脅全球經濟，印度盧比跌至接近紀錄新低，股市也已由高位進入熊市。

盧比周四(12日)跌1%，報74.3387兌每美元，接近2018年10月所創的紀錄低位74.4825，印度股市挫7.6%，創2009年1月以來最大跌幅。

盧比是本月亞洲表現最差貨幣，股市也由1月高峰累挫20%，陷技術性熊市。印度政府為遏制疫情，暫停了絕大多數簽證，目前印度確診病例有60例。

ING表示，全球進入避險模式，將持續打擊印度金融體系，衝擊更超過油價大跌帶來的積極影響。

事實上，全球市場一片低迷，本月由澳洲、日本到巴西、意大利，紛紛跌入熊市。外資本月由印度撤出21億美元，為8月以來最高。

Sanctum Wealth Management表示，印度現在的走勢追隨先進市場，同時由於國際和國內投資者拋售離場，股市正遇重挫。

Target Investing指出，旅行限制進一步削弱了投資者的信心，因航空和娛樂業將受到衝擊。

唯一好消息是，油價可能有助盧比跌幅喘定，投資諮詢公司Equinomics Research & Advisory指出，這可以為印度節省每年350億至400億美元支出，讓盧比的跌勢不至於繼續加重。

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