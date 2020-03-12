夜市UPDATES：道指狂冧二千點　騰訊ADR瀉5%

歐洲央行拒絕「跟隊」減息，讓市場大失所望，美股一瀉如注！標指開市迅速跌逾7%後，本周第二次觸發停市15分鐘，然而美股恢復交易後跌勢未見止息，道指目前跌2,025點或8.6%，報21,527點；標指報2,521點，跌219點或8.02%；納指報7,332點，跌619點或7.79%。

於周四紐約時間9：35，標指下跌7%，為繼周一(9日)後，又再觸發「停市機制」。如果標指稍後跌幅達到13%，則將再度停15分鐘。如果跌幅達20%，那麼市場周四將不再交易。最後35分鐘現金交易階段，只有20%的規定適用。目前史上還從未出現過13%或20%的「停市」。

與此同時，石油大戰持續，俄羅斯及沙特阿拉伯繼續爭持不下，拖累布蘭特期油現報每桶33.215元，大跌7.1%；紐約期油報每桶30.95美元，跌6.16%。

外國傳媒報道，由於疫情擔憂加劇，原定下周三(18日)召開的石油輸出國組織及盟友(OPEC+)技術委員會議，已由OPEC代表證實取消，再加上因美國疫情升溫，美國總統特朗普暫時限制歐洲旅客入境，導致油價急跌。

油價已由今年1月高位累跌約50%，為1991年波斯灣戰爭以來最大單日跌幅。

歐央行行長拉加德在記者會上表示，疫症對經濟構成重大下行風險，通脹未來數月或顯著下跌，該行準備好必要時調整所有政策工具，又提到症疫擴散將影響增長前景和引發市場波動，呼籲各國政府採取及時行動，有需要以大膽及具協調的財政措施加以應對。

該行並公布最新經濟預測，將區內今年增長預測由1.1%削至0.8%，明年增長由1.4%下調至1.3%，2022年增長維持1.4%；通脹預測則維持不變。

歐洲央行較早前議息後意外未有減息，存款利率維持負0.5厘，至於基準利率維持零，邊際貸款利率維持0.25厘。不過，該行擴大量化寬鬆(QE)，於2020年底前加碼購買1,200億歐元資產，及推出新一輪長期再融資操作(LTRO)，為銀行提供低息貸款。與此同時，該行允許降低銀行資本充足比率。

【21:30】世界衞生組織周三(11日)正式宣布新冠肺炎疫情為「全球大流行」，美股道指收市狂瀉1,464點，並由上月高位調整20%，步入技術性熊市。惟市場恐慌未見消退，尤其是美國總統特朗普宣布向歐洲實施入境限制，加上刺激經濟方案未見詳情，歐央行議息亦令市場甚為失望，觸發道指周四(12日)早段再冧1,742點，報21,810點；標指報2,550點，跌190點或6.95%；納指報7,398點，跌553點，或6.96%。

港股外圍瘋狂插穿23,000點關口，低見22,972點，目前報23,043點，跌1,032點，低水1,266點。

重磅股中，波音公司股價周三冧18.5%，創1974年以來最劣後，周四再跌14%。

美股牛市自2009年開始，標指累漲逾1.35倍，拋離MSCI所有國家世界指數的60%升幅，期內新興市場股市更跌2%。據道瓊斯市場數據顯示，當美股陷入熊市，標指平均要由高位調整36%，並歷時7個月，倘今次跟隨往績，意味標指大概在9月跌至2,200點水平見底。

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