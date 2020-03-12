【大流行恐慌】美股再次「跌停」 之後怎樣才停市？

美媒指出，於周四紐約時間9：35，標指下跌7%，為繼周一(9日)後，又再觸發「停市機制」。如果標指稍後跌幅達到13%，則將再度停15分鐘。如果跌幅達20%，那麼市場周四將不再交易。最後35分鐘現金交易階段，只有20%的規定適用。

目前史上還從未出現過13%或20%的「停市」。

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