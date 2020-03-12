美密西根州爆疫情！汽車銷量恐急凍　經濟勢受衝擊

外國傳媒報道，美國確診新冠肺炎案例激增，包括佔美國汽車總產量17%的密西根州在內，有專家擔憂，美國汽車業營運遲早受衝擊。

美國汽車研究中心認為，汽車業很可能無一幸免，疫情恐導致需求中斷，以及行業「從供給危機到需求危機」的更大演變，可能會帶來廣泛經濟影響。由於新車是一項大筆的購買，如果大多數人對經濟、收入和健康狀況感到不確定，很可能推遲或不願購買。

根據美國經濟分析局提供的最新數據顯示，2018年密西根州的製造業在美國2018年整體製造業GDP中佔了4.3%。

由於消費佔美國GDP比重達七成，而汽車是「消費之首」，恐嚴重打擊經濟。

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