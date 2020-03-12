【全球救市】拉加德：必要時調整政策　籲政府及時行動

歐央行行長拉加德在記者會上表示，疫症對經濟構成重大下行風險，通脹未來數月或顯著下跌，該行準備好必要時調整所有政策工具，又提到症疫擴散將影響增長前景和引發市場波動，呼籲各國政府採取及時行動，有需要以大膽及具協調的財政措施加以應對。

該行並公布最新經濟預測，將區內今年增長預測由1.1%削至0.8%，明年增長由1.4%下調至1.3%，2022年增長維持1.4%；通脹預測則維持不變。

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