銀城生活服務成立新公司 拓餐飲業務
2020年03月12日 22:50
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銀城生活服務(01922)公布，將會在中國南京市成立一家全資附屬公司，把業務範圍拓展至餐飲業務領域。新成立的附屬公司將主要從事集團管理的非住宅物業的員工食堂提供餐飲業務。新業務將由集團內部資源提供資金。
董事會表示，開展新業務可以增強集團在競標非住宅物業項目方面的競爭力，並增強集團在物業管理行業的市場地位，符合集團的策略和股東整體利益。
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