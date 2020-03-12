【大流行恐慌】金價挫逾3%跌穿1600關口　因為...

外國傳媒報道，金價跌破每安士1,600美元關口，創近兩周新低，分析師認為，可能因股市暴跌後，投資者為緩解資金流動性，導致黃金遭到拋售。目前期金大跌4.06%，報每安士1,575.6美元；現貨金報每安士1,575美元，跌3.6%。

作為傳統避險資產，金價已連續4天大幅下挫，渣打銀行將金價下跌歸因於追繳保證金，導致獲利回吐，投資者明顯要在金市套現填補其他倉位。

其他金屬價格也挫，現貨銀冧5.08%，報每安士15.808美元，現貨鉑金瀉7.16%，報每安士798.74美元。

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