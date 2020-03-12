【財經評論】天災人禍接踵至　熊出沒全球攬炒

今年才過了不到兩個半月，日子一天比一天難過！在疫情肆虐下，全球經濟本已告急，冷不防產油國因未能就減產達共識而鬧翻，造成油價崩盤，引發金融市場極度動盪。雖然各大央行有了○八年金融海嘯經驗，已毫不猶豫出手減息和放水救市，惟今次並非市場缺錢，而是疫情尚在擴散，人心散亂，股市陸續陷熊，骨牌效應猶如覆水難收，央行縱然有心，也無助全球經濟陷入欲救無從之境！

瘟疫，歷朝歷代都曾發生過，本以為今時今日醫學昌明、科技進步、衞生知識和設施日益完善，加上全球訊息流通，理論上可避免大流行爆發，偏偏人算不如天算，正因全球一體化助長環球人員流動暢通，使先在中國出現的病例，瞬間蔓延至全國、再四散全球，連世界性的衞生機構亦未能準確掌握病毒大流行的潛在風險，至今弄得如斯田地，實乃不折不扣的天災人禍！

疫情當前，人心本已虛怯，詎料產油國竟生事端，觸發油價插水式急瀉，企業債務違約潮若隱若現。在避險情緒極度高漲下，美國十年期債息跌至近零，一向走勢沉悶的三十年長債息亦可一瀉如注，雖然英美等地火速減息，但無助全球股市尋底。反映全球股市景氣的MSCI全球指數已較二月高位累跌兩成，環球「熊來了」再無懸念。

更重要的是，在金融市場慌亂無章下，數據揭露了作為全球風險胃納指標、一向被視為「無風險」及最具流通性的美國國債市場頓時枯竭，參考性失靈，觸發其他資產龐大贖回、拆倉和斬倉潮，超乎尋常的巨大交易量，實難一時三刻就能消化，投資者眼看價格暴挫，信心只會更弱，即使不甚投資的人，也會明白股災絕非佳兆，人心惶惶只會深化疫情對消費和投資的打擊，形成惡性循環，全球經濟劫數難逃。事實上，有投資銀行估計，全球廿八個國家中，逾半將衰退，今年全球經濟增長可能低至1%樓下，足見無人幸免，打工仔有工開已萬幸。

全球經濟之所以如此不堪一擊，皆因過去十多年低息環境無助經濟增長，加上貿易戰再傷元氣，美國政府財赤與發債量不斷上升透支未來，如今連聯儲局減息空間也可一鋪清袋，風險盡露人前，救市技窮完全是咎由自取。

縱使中國疫情似漸受控，但其他地區失控，也令中國無法獨善其身。令人擔心的乃是疫情過後，全球能否重建昔日互惠合作，抑或助長保護主義、反全球化趨勢，激化地緣政治風險及民粹主義，從此進入長期亂世。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626